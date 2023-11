Um solchen Trends entgegenzuwirken, rufen seit 2017 Arzneimittelbehörden weltweit jährlich im November eine Aktionswoche aus. Unter dem Hashtag #MedSafetyWeek informieren sie Patient:innen über die Sinnhaftigkeit, Verdachtsfälle von UAW zu melden und erklären, wie eine Meldung abgesetzt werden kann – nämlich mittels schriftlicher Mitteilung an den pharmazeutischen Unternehmer, die zuständige Bundesoberbehörde (BfArM, PEI) oder über das eigens dafür eingerichtete digitale Meldeportal. Aber auch an Ärzt:innen oder Apotheker:innen können sich Patient:innen wenden. Alle gemeldeten Fälle fließen in der europäischen Datenbank EudraVigilance zusammen. Diese dient als Grundlage, um bei Bedarf Schutzmaßnahmen in die Wege zu leiten.