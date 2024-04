Wann kommt das E-Rezept in die Kassen-Apps?

Bereits Ende März hat die Techniker Krankenkasse bei der Gematik die Zulassung für die eigene E-Rezept-Lösung beantragt. Geplant ist, die neue Funktion im zweiten Quartal in die App einzubinden, wie es auf Nachfrage der DAZ heißt. Mit der Barmer will eine weitere große Ersatzkasse das E-Rezept in die App für die elektronische Patientenakte namens eCare integrieren. Laut eigener Aussage laufen die Vorbereitungen für den Zulassungsantrag. Ein genauer Release-Zeitpunkt ließe sich nicht benennen, heißt es. Auch der AOK-Bundesverband ist am Thema E-Rezept dran. Einem Sprecher zufolge sind die Entwicklungen zur Integration der E-Rezept-Funktion in die ePA-App nahezu abgeschlossen. Der offizielle Antrag zur Zulassung soll unmittelbar erfolgen. „Wir befinden uns aktuell bereits in Abstimmung mit der Gematik, damit die Zulassung schnellstmöglich erteilt werden kann. Die AOK-Versicherten haben dann die Möglichkeit, ihr E-Rezept in der Apotheke direkt über die App einzulösen,“ heißt es aus dem AOK-Lager.

Kassen-Apps viel verbreiteter als Gematik-App

Der Vorteil der Kassen-Apps dürfte darin liegen, dass sie bereits von vielen Versicherten genutzt werden und sich diese dort möglicherweise auch schon authentifiziert haben. So wurde die Gematik-App laut TI-Dashboard aktuell etwas über 1,9 Millionen-Mal heruntergeladen. Allein die App der Techniker Krankenkasse sollen bereits mehr als sechs Millionen Versicherte auf dem Handy haben.

Es ist zu erwarten, dass die Kassen ihre eigenen Lösungen, wenn sie denn zur Verfügung stehen, als sichere Alternative zum CardLink-Verfahren ins Spiel bringen. Denn bei letzterem schreibt die Gematik für die Apps keinerlei Zulassung vor. Das stieß bei den Kassen auf Kritik. Es könne nicht sein, dass alles in der TI hochsicher und zugelassen sein müsse und hier dürfe der freie Markt ohne Überprüfung einfach eine App anbieten, hieß es von deren Spitzenverband.