Barmer integriert E-Rezept-Funktion in Versicherten-App

Straub sieht die Barmer in einer „Vorreiterrolle“ beim Thema Arzneimitteltherapiesicherheit. Als bisher einzige Krankenkasse in Deutschland biete sie ihren Versicherten eine „strukturierte Behandlungshistorie in der elektronischen Patientenakte“ an, die einen Überblick über die Verschreibungen der vergangenen drei Jahre ermöglicht.

Bereits Ende Mai hatte die TK die Zulassung für die E-Rezept-Funktion in ihrer Versicherten-App erhalten. Seit Anfang Juli bieten auch die AOKen eine Einlösefunktion für E-Rezepte in ihrer Versicherten-App.

Die Kassen versprechen sich von der geplanten Einführung der „ePA für alle“ zum Jahresbeginn eine wachsende Bedeutung der kasseneigenen Einlösewege für E-Rezepte. Laut einer aktuellen Bitkom-Studie wollen 71 Prozent der Versicherten die ePA zukünftig nutzen – bisher nutzt sie gerade mal knapp 1 Prozent.