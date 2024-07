AOKen bieten E-Rezept-Funktion für Versicherten-App

Die Techniker Krankenkasse machte den Anfang, jetzt stellen auch die Allgemeinen Ortskrankenkassen ihren 27 Millionen Versicherten eine Einlösefunktion für das E-Rezept in ihrer Versicherten-App zur Verfügung. Das gab die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes Carola Reimann am heutigen Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt: „Neben dem Einlöseweg über die elektronische Gesundheitskarte, der auch weiterhin zur Verfügung steht, bieten wir unseren Versicherten über unsere App jetzt eine alternative Möglichkeit mit einer Reihe von nützlichen Zusatzfunktionen an.“ Dies „Komfortfunktionen“ konnten bisher nur über die App der Gematik genutzt werden, betont die Kasse. Mit der Erweiterung der AOK-Versichertenapp baue man diese „zur zentralen digitalen Plattform für alle Services rund um die Gesundheit aus.“