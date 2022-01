Kassen wollen eigenes E-Rezept-Projekt fortführen

Begonnen hatte das E-Rezept-Projekt der Techniker Krankenkasse vor drei Jahren in Hamburg-Wandsbek mit nur einer Apotheke und den Ärzten und Ärztinnen eines Diabetes Zentrums. Doch es ging Stück für Stück weiter. Seit Dezember 2020 sind neben der TK auch die Barmer, die DAK-Gesundheit auch die Hanseatische Krankenkasse (HEK), Big Gesund, die IKK classic sowie die AOK Bayern am Projekt „eRezept Deutschland“ beteiligt. Ihre insgesamt etwa 34 Millionen Versicherten konnten sich bis vor kurzem bei teilnehmenden Ärzten und Ärztinnen ein E-Rezept ausstellen lassen, das dann in die jeweilige Krankenkassen-App eingelesen und einer teilnehmenden Apotheke eingelöst wurde. Das vorübergehende Fazit zum Jahresende: Es konnten Erfahrungen mit dem elektronischen Rezept gesammelt und gezeigt werden, dass der Prozess zwischen allen Partnern technisch und unter Beachtung von Datenschutz und Datensicherheit funktioniert. Rund 1.500 Rezepte seien erfolgreich ausgestellt und eingelöst worden, heißt es seitens der TK.