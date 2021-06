Wie schwer ist es, eine Landapotheke zu verkaufen?

Seine Stadt-Apotheke führt Redmann seit acht Jahren, er ist beliebt bei seinen Kundinnen und Kunden, er ist zertifiziert in Palliativpharmazie und in der pharmazeutischen Betreuung von Asthma- und COPD-Patienten. Die Apotheke läuft sehr gut. Und doch möchte er die Apotheke verkaufen. Sein persönlicher Grund: Er möchte mit seiner Frau keine Fernbeziehung mehr führen. Ines Redmann, ebenfalls Apothekerin, hat eine eigene Apotheke in Schöllkrippen – und dieser Ort liegt in der Nähe von Aschaffenburg, also rund 200 Kilometer entfernt von Ebermannstadt.