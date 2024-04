Bei Dengue gibt es gegenüber der vorigen Reiseimpfempfehlung etwas Neues: Die Impfung wird Personen über vier Jahren empfohlen, die labordiagnostisch gesichert eine Dengue-Virusinfektion durchgemacht haben, in ein Dengue-Endemiegebiet reisen und dort ein erhöhtes Expositionsrisiko haben, zum Beispiel aufgrund eines längeren Aufenthaltes oder eines aktuellen Ausbruchsgeschehens. Eine Grundimmunisierung soll mit zwei Impfstoffdosen des tetravalenten attenuierten Lebendimpfstoffes Qdenga (Mindestabstand drei Monate zwischen den Impfstoffdosen) durchgeführt werden. Die vollständige Grundimmunisierung sollte vor der Abreise ins Endemiegebiet abgeschlossen sein. Aufgrund dürftiger Datenlage kann bezüglich Auffrischimpfungen noch nichts empfohlen werden, so die STIKO. Endemiegebiete befinden sich derzeit hauptsächlich in Südamerika, Zentralafrika und im südlichen Asien.

Für Personen, die noch keine Dengue-Virusinfektion durchgemacht haben, wird keine Impfempfehlung ausgesprochen. Die STIKO informiert: „Wenn bei dieser Personengruppe eine Impfung entsprechend der Zulassung nach ärztlicher Beratung erwogen wird, sollte die zu impfende Person dahingehend aufgeklärt werden, dass das Risiko einer Infektionsverstärkung bei nachfolgender Infektion nicht ausgeschlossen werden kann.“