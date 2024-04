Die Lebensqualität von Patienten mit Reizdarmsyndrom vom Obstipationstyp ist durch die Erkrankungssymptomatik in vielen Fällen beeinträchtigt. Sofern Maßnahmen wie die Ernährungsumstellung und die Gabe von Laxanzien nicht zum Erfolg führen, gilt der Guanylatcyclase-C-Rezeptor-Agonist Linaclotid als erprobenswerte Therapieoption. In klinischen Studien konnte gegenüber Placebo, wie erwähnt, eine signifikante Verbesserung bezüglich der beiden Haupt­symptome Obstipation und Schmerzen gezeigt werden. Zu einer besseren Einschätzung wären allerdings direkt vergleichende Untersuchungen mit Standardtherapeutika wie Macrogol oder auch mit dem Prokinetikum Prucaloprid wünschenswert. Die Wirkung beruht auf einer Aktivierung von serotoninergen 5-HT 4 -Rezeptoren im Darm. Prucaloprid ist ein verschreibungspflichtiger Wirkstoff und für erwachsene Patienten mit refraktären Verstopfungen indiziert. Laut der Leitlinie „funktionelle Obstipation und Stuhlinkontinenz im Kindes- und Jugendalter“ ist Prucaloprid bei Kindern und Jugendlichen nicht wirksam und soll nicht zum Einsatz kommen [7]. Aktuell bleibt abzuwarten, ob es auch in Deutschland zu einer Zulassungserweiterung von Linaclotid für pädiatrische Patienten mit funktioneller Obstipation kommt. In diesem Fall stünde zumindest für einige der sehr durch ihre Erkrankung belasteten Kinder eine zusätzliche therapeutische Möglichkeit zur Verfügung.

