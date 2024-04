Dr. Simon Hirschberger und Dr. David Effinger sind Ernährungsmediziner und Ärzte am Klinikum der Ludwig-Maxi­milians-Universität München (LMU). In der Arbeitsgruppe „Immune function and immune metabolism“ unter Leitung von Prof. Dr. Simone Kreth erforschen sie die Effekte ketogener Ernährung und die Wirkung von Ketonkörpern auf das Immunsystem. Die DAZ hat die beiden Mediziner interviewt.