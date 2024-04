Auf kaum ein Vorhaben konnten sich die Ampel-Partner so schnell einigen wie auf die Legalisierung von Genusscannabis für Erwachsene. Die Details zu klären, dauerte zwar etwas länger – aber am 1. April war es so weit. Seither gilt auch Medizinalcannabis nicht mehr als Betäubungsmittel. Das hat Konsequenzen für die Apotheken: Ärztinnen und Ärzte müssen nun statt eines Betäubungsmittelrezepts das Muster 16 nutzen oder die Verordnung per E-Rezept ausstellen.