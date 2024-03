Cannabis auf BtM-Rezept: Drohen bald Retaxationen?

Zumindest von der AOK Baden-Württemberg haben die Apotheken in dieser Sache aber nichts zu befürchten. Für eine Übergangszeit von vier Wochen werden in diesen Fällen keine Retaxationen vorgenommen, erklärt ein Sprecher gegenüber der DAZ. Nach seinem Kenntnisstand erarbeite der GKV-Spitzenverband hierzu auch ein abgestimmtes Vorgehen, das in Kürze veröffentlicht werden sollte.

Auch das BfArM, bei dem die Bundesopiumstelle angesiedelt ist, ist der Ansicht, dass die Patientenversorgung im Vordergrund stehen soll – entsprechend lautet die Empfehlung der Behörde, auch Patienten mit BtM-Rezept zu versorgen. Wobei der Sprecher einräumen muss: Wie die Krankenkassen in einem solchen Fall vorgehen würden, darauf hat das BfArM keinen Einfluss.

Wer also auf Nummer sicher gehen will, so lange es keine Infos über ein abgestimmtes Vorgehen gibt, sollte also auf jeden Fall die Ärztin oder den Arzt um ein neues, „normales“ (E-)Rezept bitten.