Ozempic® und Wegovy® – zwei Namen, ein Wirkstoff und zweimal ein leichteres Leben: Semaglutid in Ozempic® können Typ-2-Diabetiker bereits seit 2018 zur Behandlung ihrer erhöhten Blutzuckerspiegel erhalten. 2022 wurde der GLP(Glucagon-like Peptide)-1-Rezeptoragonist in Wegovy® in einer weiteren Indikation zugelassen, und zwar für Menschen mit starkem Übergewicht. Dazu zählen:

Erwachsene mit Adipositas (Ausgangs-Body-Mass-Index (BMI) ≥ 30 kg/m2)

Erwachsene mit Übergewicht (BMI von ≥ 27 kg/m2 bis < 30 kg/m2) und mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung

Jugendliche ab zwölf Jahren mit Adipositas (gemäß geschlechts- und altersspezifischen Wachstumstabellen) und einem Körpergewicht über 60 kg