Von Führungsschwäche und mangelnder Glaubwürdigkeit

Aus seiner Sicht ist die Zukunft der Apotheken und der Arzneimittelversorgung in Deutschland längst nicht so düster, wie die Bundesvereinigung sie skizziert. Vor dem Hintergrund, dass es hierzulande noch etwa 17.500 Offizinen gibt, sei er „nicht so sicher, ob wir tatsächlich in einen Versorgungsnotstand hineinlaufen“. Er verwies auf Berechnungen des AWA-Herausgebers Reinhard Herzog, wonach die Versorgung auch mit 13.000 Apotheken noch gewährleistet wäre. Die Forderung nach einem Inflationsausgleich sei gerechtfertigt, ein Fixum in Höhe von 12 Euro zu verlangen aber nicht.

ABDA verspielt Chancen auf Dialog

Auch Apotheker Fabio Nobre aus Bad Kreuznach ist alles andere als zufrieden damit, wie seine Standesorganisation derzeit auftritt. „Was die ABDA macht, ist schlichtweg peinlich“, fasste er zusammen. Kritisch sieht er unter anderem die Blockadehaltung der ABDA, wenn es um die Eckpunkte der Apothekenreform aus dem Bundesministerium für Gesundheit geht. „Es ist nicht alles schlecht, was von Lauterbach kommt.“ Mit ihrer Abwehrhaltung habe die ABDA sämtliche Chancen vertan, doch noch mit dem Minister in den Dialog zu kommen.

Rechtsanwalt Morton Douglas von der Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen aus Freiburg bemängelte insbesondere, dass die Bundesvereinigung die wirtschaftliche Notwendigkeit speziell der Drei-Prozent-Marge nicht ausreichend erkläre. „Ich glaube, der Politik ist nicht klar, was es bedeutet, einen Arzneimittelbedarf für eine Woche vorfinanzieren zu müssen“, sagte er. „Dafür brauchen wir die Marge, denn die Apotheken müssen auch hochpreisige Arzneimittel in voller Höhe bezahlen.“ Hintergrund ist die geplante Umschichtung der Apothekenvergütung: In den Eckpunkten aus dem Hause Lauterbach ist vorgesehen, die Marge schrittweise von 3 auf 2 Prozent zu senken und die dadurch frei werdenden finanziellen Mittel für eine Erhöhung des Fixums zu verwenden. So soll das Gesamthonorar gleichmäßiger als bisher unter den Apotheken verteilt werden.