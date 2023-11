Warum Hochpreiser nicht die Lizenz zum Gelddrucken sind

In Alltag seien Hochpreiser stets eine besondere Herausforderung, so die Apothekerin weiter. Sowohl bei der Bestellung des Arzneimittels als auch beim Wareneingang und der Arzneimittelabgabe an den Patienten schauten hier jeweils drei Apothekenmitarbeiter über die einzelnen Vorgänge. „Wir dokumentieren hier zusätzlich zur eigenen Sicherheit, ob auf dem Rezept alle Formalitäten erfüllt sind.“ Es gelte das „Sechs-Augen-Prinzip“, nicht zuletzt, weil diese Medikamente durchaus einen Wert eines Mittelklassewagens hätten. Das sei keine Pflicht, nehme aber den Mitarbeitern die Angst vor Fehlern. Die Anspannung im Team bleibe dennoch erhalten. Trotz aller Obacht, komme es trotzdem zur Retaxierung. Bei Hochpreisern sei das besonders fatal, denn diese Kosten hole man so schnell nicht wieder hinein. Insbesondere, und diese Information fehle natürlich gänzlich in dem Video der GKV, reiche die Honorierung der niedrigpreisigen Arzneimittel nicht, um die steigenden Kosten wie Personal, Strom, Miete etc. zu decken. Im Gegenteil, so Hansen: „Aktuell zahlen wir hier noch drauf. Meine Videos sollen der Bevölkerung zeigen, wie es in den Apotheken wirklich aussieht.“