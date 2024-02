Rx-Arznei im Drogeriemarkt: Werner will Apotheken ersetzen

Durch den demografischen Wandel würde das Thema Gesundheit in den kommenden Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen. Eine wachsende Zahl älterer Menschen werde ein größeres Angebot an Arzneimitteln und Medizinprodukten benötigen. Die Jüngeren in einer alternden Gesellschaft würden größeren Bedarf an Prävention entwickeln, prognostizierte Werner.