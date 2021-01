Bürger fühlen sich in der Apotheke am sichersten

Am sichersten fühlen sich die Menschen angesichts der Bedrohung durch COVID-19 beim Einkauf in der Apotheke – das zeigt eine aktuelle Verbraucherbefragung zur Corona-Krise. Zudem stehen die Apotheken an erster Stelle bei der Frage, welche Geschäfte während eines harten Lockdowns „auf jeden Fall offenbleiben“ sollten – deutlich vor den Super- und Verbrauchermärkten. Gefragt wurde zudem, ob die Menschen sich vorstellen könnten, die kostenlosen FFP2-Masken für über 60-Jährige und Risikogruppen aus dem Drogeriemarkt zu beziehen. Das dürfte vor allem die Drogeriemarktkette dm, die die Studie mit in Auftrag gegeben hat, interessieren. Denn deren Geschäftsführer hat bereits Interesse angemeldet, bei der Verteilung der Gratismasken mitzuwirken.