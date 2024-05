Insgesamt sieht das BfR also keine gesundheitliche Beeinträchtigung durch mögliche Weichmacher in Sonnenschutzmitteln. Vielmehr betont aktuell auch Ökotest: „Ein kleines Kind müsste täglich schon mit mehr als einem Kilo des belasteten Sonnenschutzmittels eingeschmiert werden, um in die Nähe bedenklicher Aufnahmemengen über die Haut zu kommen.“

Und so muss man in der Apotheke aufgrund von DnHexP-Spuren in „La Roche-Posay Anthelios Dermo-Pediatric hydratiserende Lotion 50+“ oder in „Ladival Für Kinder Sonnenschutz Milch 50+“ wohl nicht von deren Kauf abraten. Mit einer Empfehlung von „Avène Kinder-Sonnenmilch SPF 50+“ dürften sich die meisten Apothekenmitarbeiter:innen aber wohl doch sicherer fühlen.

Denn wie bereits zuvor das CVUA Karlsruhe sieht auch Ökotest die Rohstofflieferanten und Hersteller von Kosmetika in der Pflicht, jegliche DnHexP-Verunreinigungen in ihren Produkten auszuschließen. Einige Hersteller machten bereits vor, dass dies möglich ist.