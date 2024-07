Drei Sonnenschutzmittel für Erwachsene aus der Apotheke sind „gut“

Bereits Ende Mai berichtete DAZ.online über einen Test von Sonnenschutzmitteln für Kinder des Verbrauchermagazins Ökotest. Dieser war mit Spannung erwartet worden. Denn im Januar 2024 hatte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) über Funde des Weichmachers Mono-n-hexylphthalat (MnHexP) in Urinproben von Kindern berichtet – woraufhin Sonnenschutzmittel als deren Quelle in Verdacht gerieten: Als mögliche MnHexP-Quelle wurde der Weichmacher DnHexP (Di-n-hexylphthalat) identifiziert, der als Inhaltsstoff in kosmetischen Mitteln verboten ist. Weitere Untersuchungen zeigten schließlich, dass der UV-Filter DHHB (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate), der zunehmend in Sonnencremes enthalten und erlaubt ist, mit DnHexP verunreinigt sein kann – und somit eine mögliche MnHexP-Quelle darstellt.