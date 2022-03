Hilfsbereitschaft der Apotheker ungebrochen – ABDA fordert klare Versorgungsregeln

„Angriffe auf das Gesundheitswesen sind eine Verletzung des humanitären Völkerrechts, aber eine verstörend geläufige Kriegstaktik – sie zerstören entscheidende Infrastruktur, aber schlimmer noch, sie zerstören Hoffnung“, erklärte Jarno Habicht, der WHO-Vertreter in der Ukraine. Ohnehin schon gefährdeten Menschen werde so die Versorgung entzogen, die oft den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmache.

Das Schicksal sowohl der Vertriebenen als auch der Menschen, die noch immer in der Ukraine ausharren, lässt auch die Apothekerschaft in Deutschland nicht kalt: Das Hilfswerk der Baden-Württembergischen Apothekerinnen und Apotheker konnte nach eigenen Angaben erneut eine Spende in Höhe von 125.000 Euro an das Medikamentenhilfswerk action medeor überweisen – damit wurde laut einer Pressemitteilung des standeseigenen Hilfswerks die einmalige Spendensumme von einer Viertelmillion Euro erreicht. In den zurückliegenden Wochen seien bereits 140.000 Euro gespendet worden.

„Die ungebrochene Hilfsbereitschaft der Apotheker:innen überwältigt mich und zeigt, wie groß hier die Bereitschaft ist, für Menschen in Not einzustehen“, erklärt Tatjana Zambo, Präsidentin des Landesapothekerverbands und Vorsitzende des Hilfswerks. „Wir können uns alle nicht vorstellen, was die Menschen in der Ukraine und diejenigen auf der Flucht gerade durchmachen müssen. Aber wir wissen, wie wichtig medizinische Versorgung in den Kriegsgebieten ist und wie lebensnotwendig Medikamente für viele Menschen dort sind. Durch unsere Kooperation mit action medeor können wir sicherstellen, dass medizinische Hilfe die Ukrainer:innen erreicht.“