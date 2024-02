Klage von Wort & Bild gegen BMG: Gericht hebt Urteil auf

Das Oberlandesgericht Köln hat an diesem Mittwoch auf die Berufung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) das Urteil des Landgerichts Bonn vom 28. Juni 2023 im Klageverfahren des Wort & Bild Verlags gegen das Nationale Gesundheitsportal (NGP) aufgehoben und den Rechtsstreit an das Verwaltungsgericht Köln verwiesen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Verlags hervor. Damit wird die Klage nun beim Verwaltungsgericht Köln weiter geprüft und verhandelt.

Laut Wort & Bild Verlag setzt sich das Gericht mit seiner Entscheidung „in Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der weiteren Zivilgerichte in vergleichbaren Fällen, in denen sich der Staat auf dem Markt der privatwirtschaftlichen Presse betätigte“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Wettbewerb durch staatliche Publikationen und die Verletzung des Gebots der Staatsferne der Presse seien bislang vor den Zivilgerichten verhandelt worden. Es führe für die Verlage in künftigen Fällen zu einer „erheblichen Unsicherheit“, dass das OLG Köln dies in diesem Fall anders sieht. „Diese Rechtsunsicherheit führt zu einer Beschneidung des effektiven Rechtsschutzes“, so der Wort & Bild Verlag, der unter anderem die „Apotheken Umschau“ herausgibt.