Doch auch das jetzt noch existierende Portal ist anderen Anbietern von Gesundheitsinformationen ein Dorn im Auge. So dem Wort & Bild Verlag, aus dem unter anderem die Apotheken Umschau (samt Webseite apotheken-umschau.de) stammt. Er sieht in dem steuerfinanzierten nationalen Gesundheitsportal einen massiven Eingriff in die Pressefreiheit (Art. 5 Abs.1 Satz 2 GG) und das daraus folgende Gebot der Staatsfreiheit der Presse. Das BMG überschreite mit seinem Angebot die Grenzen des zulässigen staatlichen Informationshandelns und beeinträchtige die unabhängige Presse, so der Vorwurf, den das Medienhaus vor dem Landgericht Bonn geltend macht.

In seiner Klage gegen die Bundesrepublik – vertreten durch das BMG – fordert der Verlag die Untersagung des staatlichen Gesundheitsportals mit journalistisch-redaktionell und pressemäßig aufbereiteten Artikeln zu allgemeinen medizinischen Themen ohne konkreten Anlass (z. B. aufgrund einer Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung). Zudem hält er die erst im Sommer 2021 nachträglich geschaffene Rechtsgrundlage für das Portal (§ 395 Abs. 1 SGB V) für verfassungswidrig. Da allerdings nur das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz für verfassungswidrig und damit nichtig erklären kann, hat der Verlag die Aussetzung des Verfahrens vor dem Landgericht Bonn und die Vorlage des Gesetzes beim Bundesverfassungsgericht angeregt.

Heute wurde nun vor dem Landgericht verhandelt. Ein Urteil soll am 28. September verkündet werden. Eine Vorlage in Karlsruhe scheinen die Bonner Richter:innen offenbar nicht für nötig zu halten. Der Wort & Bild Verlag erklärte im Anschluss, er habe in der mündlichen Verhandlung nochmals seine Argumente vorgetragen. Hier bleibt man überzeugt: „Die Trennung von Staat und Presse ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Ein staatlich finanziertes Presseangebot wie das von gesund.bund.de beeinträchtigt unserer Meinung nach professionellen Qualitätsjournalismus und damit die Pressefreiheit und Meinungspluralität“. Wie das Gericht dies sieht, wird sich Ende September zeigen.