Amazon und One Medical bieten Medikationsanalysen an

Amazon erwarb One Medical im Jahr 2022 für fast vier Milliarden Dollar. Beide Unternehmen sind auf ihre Weise erfolgreich im US-Gesundheitssektor. One Medical bietet stationäre, sowie rund um die Uhr verfügbare virtuelle Pflegedienste an und betreibt in den USA ein Netz an Hausarzt-Filialen.

Amazon selbst hat sich in den vergangenen Jahren als wichtiger Akteur innerhalb des Gesundheitswesens positioniert. Anfang Januar 2024 stellte das Unternehmen ein Programm für virtuelles Gesundheitsmanagement vor. Dabei arbeitet Amazon wie berichtet mit dem kalifornischen Unternehmen Omada Health zusammen.

Nach einem Bericht des Mediums MobiHealthNews ist Amazon mit seinem AWS Generative AI Innovation Center auch in die KI-Forschung eingestiegen. Dazu habe der Konzern 20 Millionen Dollar in eine globale Cloud-basierte Gesundheitsinitiative investiert, um Gesundheitsdienste in Gemeinden zu fördern.

Im Oktober vergangenen Jahres startete das Unternehmen zudem ein Pilotprojekt für eine noch schnellere Arzneimittelbelieferung mit Drohnen.