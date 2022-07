Amazon übernimmt US-Konzern One Medical

Stolze 3,9 Milliarden Dollar ist es dem US-Versandriesen Amazon wert, weitere Anteile am Gesundheitswesen in den USA zu erobern. Damit will er den US-Konzern One Medical aus San Francisco übernehmen. Dieser betreibt laut einem Bericht des Handelsblatts in den USA insgesamt 182 Hausarzt-Filialen. Wer diese nutzen will, bezahlt 200 Dollar Mitgliedsgebühr und kann dafür rund um die Uhr virtuelle oder persönliche Arztbehandlungen buchen. Darüber hinaus arbeitet One Medical mit mehr als 8000 Unternehmen zusammen, deren Mitarbeiter das Arztnetz nutzen.

Auf seiner Website wirbt One Medical damit, dass es persönliche oder Videotermine bereits am selben oder am nächsten Tag gibt. Zudem wird versprochen, dass diese länger dauern, sodass man sich nicht gehetzt fühlt.