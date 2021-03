Amazon Care versucht es mit der Telemedizin

Der Onlineversandhändler Amazon ist bekanntermaßen besonders umtriebig, was seine Aktivitäten im milliardenschweren US-Gesundheitsmarkt angeht. Wie das Handelsblatt berichtet, will der Internetkonzern nun seinen digitalen Gesundheitsdienst anderen Unternehmen in den USA öffnen. Bisher war das nur Mitarbeitern vorbehalten. Das Unternehmen reagiert damit auch auf die gestiegene Nachfrage nach virtuellen Arztbesuchen.