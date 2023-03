Viele Hypertoniker messen ihren Blutdruck fehlerhaft

In der Selbstmessung kamen die Patienten und Patientinnen auf einen systolischen Medianblutdruck von 140,8 mmHg (gegenüber 132,3 mmHg in der ärztlichen Messung). Der diastolische Medianwert lag bei 80,9 mmHg in der Selbstmessung und 78,8 mmHg in der ärztlichen Kontrollmessung. Der Unterschied war in beiden Fällen signifikant.

Aus früheren Studien ist eine mögliche Verfälschung des Messergebnisses durch die sogenannte „Weißkittelhypertonie“ bekannt. Darunter wird ein Anstieg des Blutdrucks im Praxissetting verstanden, ausgelöst durch Angst oder Anspannung.

Um diese Art der Verfälschung hier auszuschließen, wurde sowohl die Selbstmessung des Blutdrucks als auch die professionelle Messung in einer Arztpraxis hintereinander durchgeführt. Die Patienten und Patientinnen haben zunächst mit ihrem eigenen Gerät nach fünf-minütiger Ruhezeit zweimal im Abstand von ein bis zwei Minuten ihren Blutdruck gemessen. Nach nochmaliger fünf-minütiger Wartezeit wurde der Blutdruck von einem Arzt oder einer Ärztin ebenfalls zweimal hintereinander mit einem Gerät aus der Arztpraxis erfasst.