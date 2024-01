Wo sich für Apotheker neue Märkte auftun

„Apotheker – der Beruf der verpassten Chancen!“ Dieses Bonmot haben Sie sicher auch schon gehört. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, welche Chancen der Berufsstand an sich vorbeiziehen ließ. Allzu große Fehler oder „Investitionsruinen“ sollten Sie sich künftig nicht mehr erlauben.

Dennoch: Wir bewegen uns in einem der spannendsten Märkte, insbesondere wenn man seinen Blick in Richtung „Life Sciences“ und Technik weitet. Welche Umrisse zeichnen sich da in der Zukunft ab, und welche Rolle könnten die Apotheken dabei spielen? Lassen Sie uns einen Blick über den heutigen pharmazeutischen Tellerrand werfen!

Unser Referent Prof. Dr. Reinhard Herzog ist Pharmazeut und lehrt seit rund 30 Jahren an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, überwiegend im Fachbereich Pharmatechnik, sowie in den berufsbegleitenden Studiengängen „Apothekenbetriebswirt:in“ und „Pharmazieökonom:in“ an der Hochschule Schmalkalden. Er ist u.a. Herausgeber des AWA - Apotheke & Wirtschaft, Autor und einer der profiliertesten Kenner des Apothekenmarktes.