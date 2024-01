Benedikt Bühler rückt in den via-Vorstand

Benedikt Bühler machte schon vor fünf Jahren, als er 19 war und an der Budapester Semmelweis-Universität Pharmazie studierte, in Apothekenkreisen von sich Reden. In der Jungen Union war der Karlsruher schon aktiv – das hinderte ihn nicht, seiner Partei ordentlich Dampf beim Rx-Versandverbot zu machen. Sogar eine Petition im Bundestag zum Thema brachte er öffentlichkeitswirksam ein. Genutzt hat es am Ende nichts. Doch das ließ Bühlers Einsatz nicht abflauen, ebenso wenig die mangelnde Unterstützung der ABDA. Er blieb auf seine Art und Weise für die Anliegen der Apothekerschaft am Ball.