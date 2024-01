Hilfe beim retaxsicheren Abrechnen

In der Offizin ist man ständig mit allerhand Problemen konfrontiert, wie Lieferengpässe zu umgehen, Rezepte vertragskonform zu beliefern oder Arzneimittelinteraktionen zu managen. Die DAP-Arbeitshilfen to go können hier das Chaos der Abrechnungsregeln im Apothekenalltag entwirren und so dabei helfen, sich auf die wesentliche pharmazeutische Arbeit zu konzentrieren.