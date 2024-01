Apotheken sollen Gelomyrtol-Packungen prüfen

An die Apothekenwebsite und Social Media denken

Apotheken sollen außerdem sicherstellen, dass etwaige Werbung für Gelomyrtol® forte, beispielsweise auf der Apothekenwebsite oder in den Social-Media-Kanälen, das neue Layout berücksichtigt. Aktuelle Abbildungen finden Apothekenmitarbeiter im Apotheken-Serviceportal www.pohl-boskamp.de/serviceportal-login zum Download.

Kein pharmazeutischer Rückruf

Pohl Boskamp betont in dem Schreiben an die Apotheken, dass es sich hierbei nicht um einen pharmazeutischen Rückruf aufgrund von Qualitäts- oder Sicherheitsbedenken handelt. Die Produkte erfüllen weiterhin alle relevanten Standards. Die Rücknahme erfolgt ausschließlich aus wettbewerbsrechtlichen Gründen, um die Vermarktung mit unzulässigen Angaben auf der Verpackung zu unterbinden, so der Hersteller.

Vermutlich nur noch wenige Packungen betroffen

Als Vorsichtsmaßnahme wurde das Layout der Verpackung bereits angepasst, und Apotheken sollten schon längere Zeit mit Ware in der neuen Aufmachung beliefert worden sein. Die in der Anlage des Schreibens gezeigten Gestaltungen (siehe oben) wurden schon seit einiger Zeit nicht mehr in den Verkehr gebracht. Daher geht man davon aus, dass nur noch wenige oder gar keine betroffenen Packungen in den Apotheken vorhanden sind. Das neue Layout und ihre werblichen Unterstützungsmaßnahmen sind vom Schleswiger Urteil nicht betroffen und bleiben unbeanstandet.

Pohl Boskamp macht Angebot über Direktvertrieb

In Anbetracht der außergewöhnlich starken Erkältungssaison und der enormen Nachfrage nach den Gelo®-Produkten bietet Pohl Boskamp den Apotheken außerdem an, für zusätzlichen Warenbedarf ein Direktbestellungsformular zu nutzen. Das Unternehmen unterbreitet dann ein spezielles Angebot, um sicherzustellen, dass es keinerlei Einschränkungen bei der Verfügbarkeit ihres Arzneimittels gibt. Dieser Bedarf wird mit höchster Priorität bearbeitet, wie es in dem Schreiben heißt.