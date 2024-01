Parallelen zwischen Long-COVID und Long-Flu

Mortalität, Organschäden und erneute Krankenhausaufenthalte waren in beiden Kohorten erhöht, wenn auch die Folgen durch SARS-CoV-2-Infektionen stärker ausgeprägt waren. So war das Sterberisiko bei einer SARS-CoV-2-Erkrankung um rund 50 % höher als nach einer Grippeinfektion (Hazard ratio 1,51). Das höhere Mortalitätsrisiko wurde über den gesamten Zeitraum hinweg beobachtet. Die kumulative Todesrate nach 18 Monaten lag in der SARS-CoV-2-Gruppe bei 28,46 auf 100 Personen bezogen und bei 19,84 in der Influenza-Gruppe. Somit verstarben auf 100 Personen bezogen 8,62 Patienten mehr an SARS-CoV-2 als an Grippe. Ferner mussten Patienten nach einer SARS-CoV-Erkrankung häufiger erneut hospitalisiert werden als nach einer Influenza.