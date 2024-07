Symptome haben eine Reihenfolge

Beginn und zeitlicher Verlauf der Long-COVID-Symptome unterscheiden sich von Person zu Person und nach Symptomtyp, schreiben die Lancet-Autoren. Neurologische Beschwerden treten oft mit einer Verzögerung von Wochen bis Monaten auf. Verschiedene kognitive Symptome halten tendenziell länger an und neigen zur Verschlimmerung. Geruchsstörungen, gastrointestinale oder auch respiratorische Beschwerden lösen sich meist schneller auf. Prognosen sind ungewiss. Dia­gnosen von ME/CFS (myalgische Enzephalomyelitis/chronisches Fatigue-Syndrom) und der häufig damit verbundenen Dysautonomie (Funktions­störungen des autonomen Nervensystems) können wohl lebenslang bestehen.

ME/CFS ist gekennzeichnet durch eine schwere Fatigue über mindestens sechs Monate mit einer ausgeprägten Zustandsverschlechterung der Symptome schon nach geringer körperlicher und geistiger Belastung (sogenannte Post-Exertional Malaise). Schätzungsweise die Hälfte der von Long-COVID Betroffenen erfüllen diese Kriterien. Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen, Leiterin der Immundefekt-Ambulanz der Berliner Charité, kennt Patienten, die schon drei Jahre an ME/CFS leiden. „Die gute Nachricht ist, dass die Symptome meist in den ersten Monaten verschwinden. Aber wir müssen zugeben, dass etwa 3 bis 5% der Patienten länger krank sind.“ Laut der bisherigen Gesundheitsdaten aus Deutschland entwickelten 0,6% der COVID-19-Erkrankten im Jahr 2020 ein ME/CFS. Zwar sind Fatigue und ME/CFS als post-infektiöse Syndrome auch von anderen viralen oder Autoimmunerkrankungen bekannt, aber: „Wir sehen heutzutage viel mehr Menschen, die nach COVID ein ME/CFS entwickeln als nach anderen Infektionen“, unterstreicht Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen [6].

Long-COVID: Ursachensuche legt Endotypen nahe

„Long-COVID ist keine einheitliche Krankheit, sondern ein Oberbegriff, der mehrere Endotypen von Krankheiten beschreibt“, meint die Immunologin Akiko Iwasaki [11]. Während Phänotypen klinische Symptome bündeln, sortieren Endotypen nach einer gemeinsamen Pathophysiologie. Derzeit gehe man von mehreren, sich möglicherweise überlappenden Ursachen aus [7].

Viruspersistenz: Ein „Virusreservoir“ unterhält Entzündungen, z. B. indem virale RNA die angeborene Immunantwort auslöst und/oder virale persistierende Antigene T- und B-Zellen stimulieren und die adaptive Immunantwort triggern. Virusantigene, RNA oder auch replikationsfähige Viren sind teilweise noch Monate nach der akuten Infektion in verschiedenen Geweben und Plasma von Long-COVID-Patienten nachweisbar [8].

Wer am häufigsten von Long-COVID betroffen ist

Anders als bei der Akuterkrankung berichten Frauen Long-COVID häufiger als Männer. Am stärksten betroffen sind 30- bis 50-Jährige. Jugendliche erkranken seltener als Erwachsene, Kinder noch seltener. Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Übergewicht sowie Personen mit psychischen Vorerkrankungen, insbesondere Depression, Angststörung und ADHS, werden häufiger Long-COVID-Patienten. Spezi­fische Befunde wie reaktivierte Epstein-Barr-Viren oder bestimmte Autoantikörper erhöhen ebenfalls das Risiko. Allerdings hat ein Drittel aller Menschen mit Long-COVID überhaupt keine vorbestehenden Risikofaktoren [1, 3].

