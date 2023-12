Die Apotheken Umschau wird teurer

Weitere Informationen hat Wort & Bild auf seiner Webseite zusammengestellt – „für größtmögliche Transparenz“, wie es in dem auf den 29. Dezember datierten Anschreiben heißt. Dort ist zu lesen, dass der Anstieg der Logistik-Kosten von der Erhöhung des Mindestlohns und der Erhöhung der Mautgebühren für LKW herrührt.

Zudem finden sich Details zu den Preisanpassungen:

Der bisherige Nettopreis pro Heft soll demnach für die Apotheken Umschau, die Apotheken Umschau Eltern, den Diabetes Ratgeber, den Senioren Ratgeber sowie Medizini ab Februar 2024 um 4,5 Cent je Heftpreisstaffel erhöht werden. Die bezugsmengenabhängige Preisstaffelung soll unverändert bleiben.

Ebenfalls ansteigen werden die Preise für das Rätsel in Apotheken Umschau und Senioren Ratgeber (von 0,15 Euro auf 0,165 Euro) sowie für das Fernsehprogramm (von 0,36 Euro auf 0,398 Euro). Auch die Eindruckpreise steigen absolut an, denn sie errechnen sich weiterhin prozentual zu den Heftnettopreisen.

Außerdem werden die Versandkosten um 9 Prozent erhöht. Damit passe man die Preise an die Marktentwicklung an, so der Verlag. Die Verpackungskosten bleiben hingegen unverändert.

Wort & Bild: Kundenkommunikation wird immer wichtiger

Jan Wagner, Gesamtvertriebsleiter des Wort & Bild Verlags, erklärt dazu gegenüber der DAZ: „Wir sind uns durchaus bewusst, in welcher prekären Lage die Apotheken sind. Auch für uns als Medienhaus sind die veränderten Kostenstrukturen eine enorme Belastung. Zusammen mit den Apotheker*innen geht es uns darum, die Zukunft der Apotheken zu gestalten. Kundenkommunikation gewinnt angesichts sich verändernder Rahmenbedingungen immer mehr an Bedeutung. Hierbei ist es uns wichtig, die Apotheken mit unseren Publikationen zu unterstützen.“

Ein Sonderkündigungsrecht haben die Apotheken übrigens nicht. Dies ist bei Preiserhöhungen aufgrund gestiegener Kosten laut AGB ausgeschlossen.