Avoxa stellt das „Das Apotheken Magazin“ ein

Betriebsbedingte Kündigungen als Folge der Einstellung der beiden Printprodukte sind Steinke zufolge nicht vorgesehen. Man sei froh, allen Mitarbeiter*innen, die bislang für das Apotheken Magazin oder das Apotheken Magazin Diabetes arbeiten, Tätigkeiten in anderen Bereichen anbieten zu können.

Im selben Zuge will die Avoxa der Mitteilung zufolge nämlich ihr Online-Angebot ausweiten. So soll das redaktionelle Online-Informationsangebot auf dem Gesundheitsportal aponet.de ausgebaut werden. Hierfür sowie für andere Tätigkeiten seien zusätzliche redaktionelle Fachkräfte eingeplant. Über die weiteren Umsetzungspläne will das Unternehmen informieren, sobald diese fortgeschritten sind.

Auch Wettbewerber Wort & Bild hat kürzlich auf die Kostensteigerungen im Markt reagiert und zum 1. Februar die Preise erhöht. Steigende Energie-, Lohn- und Versandkosten stellten eine enorme Belastung dar, hieß es. Aufgrund der angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage und der erheblichen Kostensteigerungen müsse man daher die Preise für die Kundenmagazine ab den Ausgaben Februar 2024 anpassen.