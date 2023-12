Alles schläft, einsam wacht...

In der Studie wurde verglichen, ob nach der Erstausstrahlung einer neuen Weihnachtsfolge von „Doctor Who“ zwischen dem 24. Dezember und dem 1. Januar die altersstandardisierte Sterblichkeitsrate im darauffolgenden Jahr verringert war. Als Exposition wurde in dieser Fall-Kontroll-Studie also „es gab eine neue Weihnachtsfolge“ mit „es gab keine neue Weihnachtsfolge“ verglichen. In Großbritannien sind die Kapazitäten im Gesundheitswesen im Zeitraum von Weihnachten bis Neujahr heruntergefahren, wodurch Todesfälle häufig erst danach gemeldet werden. Damit werden die Fälle erst in der Statistik des neuen Jahres berücksichtigt, weshalb in der Studie die Exposition immer mit den Raten des Folgejahres betrachtet wurde.

Die Ergebnisse sind sensationell: Wenn eine neue Folge der Serie ausgestrahlt wurde, sind im Schnitt 0,36 weniger Todesfälle pro 1000 Personenjahre in Großbritannien verzeichnet worden. Wenn die Folge am 25. Dezember (dem Hauptfeiertag in Großbritannien) im Fernsehen lief, waren es sogar 0,40 Todesfälle pro 1000 Personenjahre weniger. Am stärksten war der Effekt von 2005 bis 2019, in dieser Zeit erschien jedes Jahr eine neue Folge (0,62 Todesfälle weniger pro 1000 Personenjahre).