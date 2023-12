Beim Schreiben eines Textes versuchen Autoren, Wortwiederholungen zu vermeiden. Bei manchen Wörtern ist das einfach, da es viele Synonyme gibt. Bei anderen Begriffen fällt selbst den besten Schreibern nach mehrminütigem Nachdenken kein anderer Ausdruck ein. Bei Cannabis müssen sich Autorinnen und Autoren in dieser Hinsicht keine Sorgen machen: Die Blüten haben mehr Synonyme, als die Polizei erlaubt.

Ob ein Haze-Konsument seine H-Bombe lieber alleine raucht oder in Gesellschaft, ist eine Frage des individuellen Geschmacks beim Jiven. Aber egal, ob man den Angel Dust als holländische Küchenkräuter, Sweet Tea, Wacky Backy oder Dagga bezeichnet, Special-K ist und bleibt eine bewusstseinsverändernde Droge und ist kein Brokkoli, für manche aber Spinat. Daher sollte das Acapulco-Gold auf keinen Fall in die Hände von Kindern gelangen, und auch Erwachsene sollten verantwortungsvoll mit dem Zauberstab umgehen.

In den meisten Ländern ist der Besitz von Mary Jane zwar illegal, doch in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben einige Staaten Weed legalisiert, darunter zum Beispiel Portugal (Besitz und Konsum sind legal, Anbau und Verkauf illegal) und Uruguay (bis zu 40 g Marihuana können Erwachsene in Apotheken kaufen, bis zu sechs Pflanzen dürfen mit staatlicher Erlaubnis angebaut werden).

Falls es die Lungenpeitsche irgendwann einmal in deutschen Apotheken legal zu kaufen geben wird, wissen Sie jetzt Bescheid, wenn jemand einen Bhang verlangt oder ein Sandwich möchte.