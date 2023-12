Frankreich plant Telemedizin-Stationen an Bahnhöfen

In Frankreich herrscht ein noch stärkerer Ärztemangel als in vielen anderen europäischen Ländern. Nach Zahlen des statistischen Bundesamtes liegt die durchschnittliche Zahl von Ärzten pro 10.000 Einwohner in Deutschland bei 45, in Spanien bei 46, und in Griechenland sogar bei 60. In Frankreich liegt sie bei etwa 33 pro 10.000 Einwohner. Wie ein Gutachten des französischen Senats ergeben hat, leben zwischen 6 und 8 Millionen Franzosen (9 bis 12 Prozent der Bevölkerung) in sogenannten „Versorgungswüsten “(„déserts médicaux”). Das heißt, dass sie einen erschwerten Zugang zur medizinischen Diagnostik und Behandlung haben. In dem Gutachten waren verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen worden: Darunter war der Vorschlag, die Niederlassung von Medizinern stärker zu regulieren und gezielter zu steuern, aber auch der Einsatz von Telemedizin.

Nachfrage bei Kunden nach Gesundheitsangeboten

Laut SNCF sind Bahnhöfe deshalb als Standort für ein telemedizinisches Angebot geeignet, weil 90 Prozent der Bevölkerung weniger als zehn Kilometer von einem Bahnhof entfernt lebt. Es gebe zudem eine Nachfrage bei den Kunden nach Gesundheitsangeboten am Bahnhof, so das Unternehmen. Das Angebot werde die bereits bestehenden Angebote wie Bahnhofsapotheken, Labore und Gesundheitszentren an Bahnhöfen „komplettieren.”