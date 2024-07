Ab dem 6. August sollen die neuen, an JN.1 variantenangepassten COVID-19-Impfstoffe von Biontech/Pfizer für die Impfungen ab KW 33 (12. bis 16. August 2024) bestellbar sein. Sie haben laut Information des Zentrums für Pandemie-Impfstoffe und -Therapeutika (ZEPAI) die Zulassung erhalten, wie der Deutsche Apothekerverband in einem Rundschreiben an diesem Montag informiert.