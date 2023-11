Noventi verkauft Tochterunternehmen

Der Anbieter von Abrechnungssoftware und Finanzdienstleistungen Noventi schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Rekordverlust von 133 Millionen Euro ab. Anfang 2023 war die programmatische Neuausrichtung „Fokussierung 2025“ verkündet worden. Man wolle sich wieder auf das Kerngeschäft konzentrieren, hieß es.

Am Montag gab Noventi bekannt, dass das Tochternunternehmen Noventicare an die Volaris Group verkauft wurde. Der Verkauf von Noventicare, das Softwarelösungen für die Pflegebranche bietet, sei Teil der „Fokussierung 2025“, heißt es in einer Pressemitteilung von Noventi und Volaris. „Dieser Schritt ermöglicht es, uns wie geplant voll und ganz auf das erfolgreiche Kerngeschäft zu fokussieren und dieses im Sinne der Vor-Ort-Apotheken und Gesundheitsfachberufe weiterzuentwickeln“, erläuterte Mark Böhm, Vorstand Markt von Noventi. Man freue sich, dass man mit Volaris einen Partner gefunden habe, der das Geschäftsmodell von Noventicare „im Sinne der Kundinnen und Kunden weiterführt und dabei auf die Fachkompetenz bisheriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzt“. Dies sei im Verkaufsprozess „äußerst wichtig“ gewesen.