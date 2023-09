Noventi-Jahresabschluss: Veröffentlichung am Mittwoch

Üblicherweise veröffentlicht Noventi den Jahresabschluss Mitte des Jahres. Anders in diesem Jahr. Nachdem im Zuge des Sanierungsplans bei dem in finanzielle Schieflage geratenen Dienstleister der Wirtschaftsprüfer und der Steuerberater ausgetauscht wurden, musste der Termin nach hinten verschoben werden. Doch nun ist es so weit. Am morgigen Mittwoch soll der Jahresabschluss 2022 veröffentlicht werden, nachdem er am Montag den Aufsichtsrat und am Dienstag die FSA-Vertreterversammlung passiert hat.