Noventi mit Rekordverlust

Die Vorlage der Bilanz für das Jahr 2022 hatte sich lange verzögert. Nun hat der in finanzielle Schieflage geratene Münchener Entwickler von Apothekensoftware, Finanzdienstleistungen und digitalen Plattformen, Noventi Health SE, sein Zahlenwerk vorgelegt und versucht damit Tabula Rasa zu machen.

Klar ist: 2022 war ein wirtschaftlich schlechtes Jahr für den Marktführer unter den Apothekenrechenzentren. Zwar blieb der Umsatz mit über 234 Millionen nur eine Million Euro unter dem Vorjahreswert; nahezu stabil hielt sich auch das Abrechnungsvolumen in Höhe von 31 Milliarden Euro. Doch der Jahresverlust in Höhe von 133 Millionen Euro verhagelte die Bilanz. Im Vorjahr hatte an dieser Stelle noch ein Plus in Höhe von 7,45 Millionen Euro gestanden.