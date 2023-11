Medizinalcannabis fällt aus dem BtMG

Deutlich einfacher wird die Arbeit mit Cannabis dadurch aber nicht. „Da müssten wir an die Identitätsprüfung ran – etwa validierte Schnelltests statt der Dünnschichtchromatografie. Hier bräuchten wir eine bundesweite Lösung“, sagt die VCA-Geschäftsführerin. In Deutschland variieren die Anforderungen, die Pharmazieräte zur Identitätsprüfung von Cannabisblüten vorsehen, teilweise von Landkreis zu Landkreis. In einigen Orten genügt die Prüfung mittels Infrarotspektrometer oder Schnelltests. Andernorts, in Berlin etwa, ist für jede gelieferte Blüten-Charge eine DC-Prüfung vorzunehmen.

Vervielfachen sich die Verordnungen?

Wenn Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz fällt, bedeutet das nicht nur eine Erleichterung für Apotheken, sondern auch für verschreibende Ärzte. Daher vermutet ein Teil der Cannabis-Branche, dass sich die Zahl der Cannabisverordnungen in Deutschland sogar vervierfachen könnte.

Auf eine so hohe Schätzung möchte sich Neubaur nicht festlegen. Doch auch sie sagt: „Die Anzahl der Privatrezepte wird sich auf jeden Fall erhöhen.“ Die Verordnung für Ärzte werde leichter. Das betreffe auch viele Online-Arzt-Dienste, die für Patienten mit einfachen Cannabis-Privatverordnungen werben.