Inzwischen steht nicht mehr Siemsen, sondern sein Nachfolger Holger Gnekow an der Spitze der Apothekerkammer Hamburg. Was die belästigenden Anrufe betrifft, knüpft er an die Arbeit seines Vorgängers an: Wie Gnekow am gestrigen Mittwoch bei der Delegiertenversammlung seiner Kammer berichtete, sei Stahl auf ihn zugekommen und habe sich erkundigt, ob man gemeinsam nochmals nachsetzen wolle. Gnekow habe zugestimmt und gemeinsam habe man bei der ABDA Druck gemacht, das Thema weiter zu verfolgen.

Dem sei die ABDA inzwischen nachgekommen: Gnekow zufolge hat die Bundesvereinigung die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, angeschrieben und auf das Problem aufmerksam gemacht. Dabei sei sie nicht nur auf die Belange der Apothekerschaft eingegangen, sondern habe darauf hingewiesen, dass auch andere Berufsgruppen im Gesundheitswesen Belästigung und Bedrohung bei der Ausübung ihres Berufs ausgesetzt seien. Sie alle gelte es durch das Schaffen geeigneter rechtlicher Rahmenbedingungen zu schützen.