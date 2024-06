Hessens Apotheken demonstrieren in Frankfurt

Die Apotheken in Hessen bleiben heute und morgen flächendeckend geschlossen. Die Apothekenteams protestieren auf einer großen Kundgebung auf dem Frankfurter Opernplatz gegen die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Apothekenreform. Die Arzneimittelversorgung in Hessen ist an diesen zwei Tagen nur über Notdienste sichergestellt. Den Angaben des Hessischen Apothekerverbands zufolge haben sich auch Apothekenteams aus Rheinland-Pfalz und Thüringen angekündigt. Die DAZ ist vor Ort und zeigt hier erste Demo-Bilder vom Frankfurter Opernplatz.