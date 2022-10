In der Studie wurden auch angestellte Heilberufler gefragt, was sie von der Selbständigkeit abhält. Die am häufigsten genannten Vorbehalte sind demnach zu viel Bürokratie, die hohe finanzielle Belastung sowie die hohe Arbeitsbelastung. Doch genauso häufig passt die Niederlassung den Angaben zufolge nicht zur persönlichen Lebenssituation. Jeder Zweite gab außerdem an, dass der Aufwand für die eigene Praxis oder Apotheke zu hoch sei. Bedenken hinsichtlich des Workloads äußern vor allem Apotheker, während Ärzte und Zahnärzte vorwiegend die Bürokratie fürchten.