Die Fälle zu gedeckelten oder gequollenen Tilidin-haltigen Retardtabletten traten vermehrt von Juni bis Oktober auf. Insgesamt 41 Berichte wurden allein für August und September zu gedeckelten oder gequollenen Tilidin Al comp. Retardtabletten übermittelt. Die Reklamationen beschränkten sich dabei nicht auf einzelne Chargen oder Stärken. In den meisten Fällen wurden die Tabletten außerhalb des Blisters aufbewahrt, entgegen der Empfehlung der Packungsbeilage.

Dass gerade in den Sommermonaten so viele Tabletten deckeln, ist sehr wahrscheinlich auf die hohen Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit in dieser Zeit zurückzuführen. Denn diese beeinträchtigen sukzessive den Filmüberzug der Tilidin-haltigen Retardtablette, bis hin zum offensichtlichen Aufquellen.