Gute Kontakte – ungeahnte Möglichkeiten

Wenn Sie so jemanden kennen, haben Sie nicht nur einen treuen Wegbegleiter gefunden, sondern sehr wahrscheinlich auch einen guten Netzwerker. Ein Netzwerker zu sein, hat allerdings weniger damit zu tun, einem Verein oder Club anzugehören, sondern vielmehr mit der eigenen inneren Haltung – mit Zuwendung und der grundsätzlichen Freude an Kontakten.

So weit ganz plausibel, und häufig bringen Apothekerinnen und Apotheker viele Fähigkeiten mit, die für ein gutes Netzwerk wichtig sind. In der Praxis, zum Beispiel wenn ein Filialleiter versucht, Kontakte zu anderen Filialleitungen zu knüpfen, scheitert das Ganze daran, dass es schwer ist, die Gleichgesinnten beziehungsweise Kollegen in der gleichen Position zu erkennen. Auf den Internetseiten der jeweiligen Apotheken sind die Inhaber und nur in wenigen Fällen die Filialleiter aufgeführt. Auf Fortbildungen lässt sich nicht zwischen Inhabern, Filialleitern oder angestellten Apothekern unterscheiden. Was tun? Es ist wie so oft, wenn wir mit einer neuen Tätigkeit, zum Beispiel einem ausgefallenen Hobby, einem neuen Job oder dem Leben in einer anderen Stadt starten: Wir bauen uns in kleinen Schritten ein neues Netzwerk auf.