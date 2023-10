In der EU gelten künftig neue Grenzwerte für Lebensmittelzusatzstoffe aus Nitrat oder Nitrit. So soll die Belastung durch krebserregende Stoffe, wie Nitrosamine gesenkt werden, teilte die EU-Kommission vergangene Woche mit. Was Sie über Nitrosamine in Lebensmitteln wissen sollten, lesen Sie hier.