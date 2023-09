Wer darf beim Deutschen Apothekertag mitreden?

Und es darf sich auch jeder anwesende Apotheker und jede anwesende Apothekerin zu Wort melden. Denn reden dürfen der Berichterstatter, Delegierte, Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstands, des Gesamtvorstands und der Geschäftsführung der ABDA, des Vorstands und des Geschäftsführenden Vorstands der Bundesapothekerkammer sowie des Vorstands und des Geschäftsführenden Vorstands des Deutschen Apothekerverbandes, Präsidenten, Vorsitzende sowie Geschäftsführer der Mitgliedsorganisationen, Referenten und geladene Gäste sowie Einzelmitglieder, soweit die Versammlung nichts anders beschließt (§ 4 Abs. 2 GO). Laut der Geschäftsordnung der Hauptversammlung (GO) findet zu den einzelnen Beratungsgegenständen eine Aussprache statt. Im vergangenen Jahr hatten die Delegierten ein besonders dickes Antragsheft zu bearbeiten. Es enthielt 63 Einzelanträge und zwölf Leitanträge, in denen weitere 48 Anträge zusammengefasst werden. In diesem Jahr ist das Heft ungewöhnlich dünn: 48 Anträge, davon fünf Leitanträge.

Deutlich eingeschränkter ist der Kreis derer, die abstimmen dürfen. Laut § 4 Abs. 4 ABDA-Satzung „obliegt die Beschlussfassung“ in der Hauptversammlung den Delegierten, also den Vertretern der Kammern und Verbände (Mehr zur Auswahl der Delegierten durch die Mitgliedsorganisationen lesen Sie hier). Die gelben Stimmkarten haben jedoch ausgedient. Wie auch schon im Vorjahr wird rein digital abgestimmt. Allerdings wurde bei der Hybridveranstaltung 2021 eine softwarebasierte Lösung eingesetzt, die auch für die wenigen Delegierten, die online teilnahmen, funktionieren musste. In diesem Jahr werden die Veranstalter hingegen personalisierte Abstimmungsgeräte verteilen, weil alle stimmberechtigten Delegierten persönlich anwesend sein müssen.

Ein Delegierter kann seine Stimme auf einen anderen Delegierten desselben Kammerbezirks übertragen. Jeder Delegierte kann maximal zwei Stimmen vertreten (§ 3 Abs. 5 ABDA-Satzung). Auch das kann mit den personalisierten Abstimmungsgeräten realisiert werden.