Seit dem gestrigen Dienstag steht fest, wie der stufenweise Rollout des E-Rezepts verlaufen wird – unter der Voraussetzung, dass sich alle Beteiligten an den Beschluss der Gematik-Gesellschafter halten und diesen umsetzen. Demnach müssen ab 1. September 2022 Apotheken in ganz Deutschland bereit sein, elektronische Rezepte anzunehmen. Neben Schleswig-Holstein soll nun Westfalen-Lippe die erste Region sein, in der auch Pilot-Praxen und -Krankenhäuser mitmachen, und nicht wie ursprünglich geplant Bayern. Die nächsten Schritte der stufenweisen Einführung sind dagegen noch nicht festgezurrt. Sie sollen von den Gesellschaftern aber „zeitnah“ festgelegt werden. Bleibt man beim aktuellen Stand, sollen ab 1. Dezember E-Rezepte in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein Pflicht werden. Zudem sollen sechs weitere Bundesländer die Einführung sukzessive voranbringen. In 2023 sollen dann die übrigen acht Bundesländer folgen – und damit die bundesweite Nutzung des E-Rezepts.