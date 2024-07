E-Rezepte auch für Privatversicherte

Auch Privatversicherte können ab sofort grundsätzlich E-Rezepte in der Apotheke einlösen. Darüber informieren der Deutsche Apothekerverband (DAV) und der Bundesverband Deutscher Apothekensoftwarehäuser (ADAS) an diesem Montag. Allerdings steht den Privatversicherten noch nicht jeder Einlöseweg zur Verfügung: Da sie keine elektronische Gesundheitskarte (eGK) haben, bleiben die E-Rezept-App oder der Ausdruck des Codes. Darüber hinaus muss die Arztpraxis zuvor mit der Krankenversichertennummer ein E-Rezept ausgestellt haben. Noch bieten nicht alle privaten Kostenträger die Möglichkeit an.

Ist das rezeptpflichtige Arzneimittel bezahlt, wird für die Privatversicherten in der Apotheke ein Kostenbeleg zur Einreichung für die Kostenerstattung bei ihrer Krankenversicherung erstellt. Das kann ein Papierausdruck oder ein digitaler Beleg in der E-Rezept-App sein.